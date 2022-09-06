اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تثير الشباب بظهور غير متوقع ومثير بـ”أبو حمالة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية ما يشبه قميص النوم من اللون الرمادي المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير في داخل منزلها وهي تتحدث إلي جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي إجازتها بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها، حيث نشرت فيديو على حسابها على الانستجرام في وقت سابق توضح فيه ذلك.