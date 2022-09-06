اتفرج _ انت الان تتابع خبر دنيا بطمة تطرد زوجها السابق من حفلها.. رده جاي قوي على اللي حصل والان مع التفاصيل

دنيا بطمة تطرد زوجها السابق من حفلها الأخير

رياض - احمد صلاح - انتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيديو خاص بالمنتج البحريني محمد الترك وهو يحمل الورود، وتوجه لحفل زوجته دنيا بطمة التي انفصلت عنه من فترة، وهي أثارت حالة من الجدل الكبير.

وبمجرد ظهور طليق دنيا بطمة كانت المفاجأة بمنع الأمن من دخوله بطلب منها، وأكد العديد من الحاضرين إن دنيا رفضت أن تغني في الحفل إلى أن يخرج بشكل نهائي من المسرح.

رد صادم من طليقها بعد طرده من المسرح

واتخذ الترك بعدها قرار جريء وأعلن اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما حدث، ونشر تسجيل صوتي على صفحته وقال فيها “شكراً للشعب المغربي كاملا، وتحية خاصة لكل الناس اللي كانوا قراب من علي، سامحوني إذا كنت أخطأت بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأكمل قائلاً “يمكنما أكونش الأب المثالي جدا بحكم الظروف اللي أنا مريت بها، أنا طول عمري بعاني من الظروف، لكن في الآخر دائما أطلع أنا الخاين، حاجة عادي تعودت عليها، حسبي الله ونعم الوكيل، وكلت أمري لله، والخيرة فيما اختاره الله، وأنا رأيت من الخير أن أعتزل السوشيال ميديا للأبد، أو ممكن فترة طويلة جداً”.

وعلق على تصرف دنيا بطمة قائلاً “ممكن الواحد في لحظة عصبية يقول حاجات ما يصحش تتقال”.