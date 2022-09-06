اتفرج _ انت الان تتابع خبر خناقة مظهر شاهين وطليقة أحمد الفيشاوي.. السبب وراها محمد عطية والان مع التفاصيل

خناقة مظهر شاهين وطليقة أحمد الفيشاوي بسبب محمد عطية

رياض - احمد صلاح - حدث في الساعات الأخيرة الماضية خناقة مظهر شاهين وطليقة أحمد الفيشاوي سيدة الأعمال “ندي الكامل”، وذلك بعد التصريحات الأخيرة التي قالها المغني محمد عطية عن وجود 4200 ديانة، ولا يوجد أي دين منهم يدخل الناس الجنة أو النار في حالة اتباع أحد الديانات الأخرى.

وتصريحات محمد عطية جعلت الداعية مظهر شاهين يخرج عن صمته، ورد عليه قائلاً “الأرض ليس عليها سوى 3 رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم، إلا إذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا غباء”.

وبعدها ردت طليقة أحمد الفيشاوي السيدة ندي الكامل، ووجهت رسالتها لمظهر شاهين وقالت له “الأرض عليها 8 مليار إنسان عايشين في فيضانات وجفاف وحرب، اسكت والنبي عشان الأرض مش ناقصاك.. مارس إنسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

رأي شاهين في ندى الكامل

وما زال الأمر مستمر بينهم وكتب شاهين منشور قال فيه “ارسل أحد الأصدقاء رسالة فيها صورة “بوست” كتبته واحدة ماعرفهاش، البوست يحمل سخرية شديدة من تصريحاتي التي رفضت فيها زواج المساكنة ودافعت فيها عن الدين”.

وأضاف قائلاً “حين وصلني ما قالته المناضلة الكبيرة كدت أبكي بحرقة من غيرتها على البشرية، و من رفضها للخراب والدمار، بل فقدت الوعي أمام حرصها على إنقاذ البشرية من سوء عاقبة كلماتي التي دمرت الكرة الأرضية، و شعرت أنني قد أوقعت نفسي في شرك الظالمين الآثمين الوحشين حين قلت بأن الأرض ليس عليها الآن سوي ثلاث رسالات سماوية يشملها الإسلام”.

وتابع “بعد أن استفقت من غيبوبتي، واستجمعت قواي العقلية والعضلية، وعملت لنفسي كوباية شاي سكر خفيف، رجعت لأكتب هذه الكلمات، في محاولة جادة لمعرفة إيه اللي في كلامي غلط حين دافعت عن الدين ، وكاد أن يدمر الكوكب؟، إزاي الأرض مش ناقصاني؟ مع إني وزني خفيف ومش نافخ؟ كيف أمارس إنسانيتي؟ وماذا يمنع في كلامي من أن يمارس الناس إنسانيتهم بالحلال وليس بالمساكنة، ولا إنتي عندك رأي تاني؟، الدم غالي ومقدس صحيح، لكن كيف يحترم الناس رائحة الدم وريحة الفيلر والبوتكس فايحة ومغطية عليها”.

رد عنيف من ندى الكامل على مظهر شاهين

وردت ندى الكامل بعنف على الداعية مظهر شاهين، وقالت “هو ده آخرك في الرد عليا؟ بتتفنن في وصفي وبعدين مانت ما شاء الله أهو واخد بالك من كل حاجة فيا ومركز أوي.. ركز في نفسك يا أخ ولو الفيلر والبوتكس هما اللي مغطيين على ريحة الدم وإنك مش شامم غير ريحتهم تبقى مصيبة إنك سايب الحال والأحوال والعوام وترد عليا”.

وأنهت قائلة “ما تتكلمش عن النفخ اللي زيك واللي شبهك نافخنا من غير أي حاجة، ومطهقنا في عيشتنا سيبك من التمعن في جسمي ووصفه وركز على نفسك، وقوم من على الشلتة وبطل لت وعجن، وبعدين إنت بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي؟ ما تتوضى كده وتستغفر ربنا بدل ما إنت عامل فيها خبير تجميل.. أو ترد عليا بالتي هي أحسن زي ما المفروض ترد وبالحسنى وتحترم نفسك وشغلك”.