نيفين الكيلاني تستقبل وفد مؤسسة حياة كريمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بمكتبها، آية عمر القماري أمين عام مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، ندا خضر مدير قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة، حمدي ممدوح عضو قطاع التنمية المتكاملة بالمؤسسة.

ومن جانبها ثمنت وزيرة الثقافة الجهود المبذولة من قبل المؤسسة، التي تهدف إلى الارتقاء بأهل مصر في الريف، وأكدت أن وزارة الثقافة تقف علي مرمى بصر من نشاطات المبادرة ، مشيرة إلى تنظيم الوزارة برنامج مميز يضم كافة الفعاليات الثقافية التى تقدمها الوزارة .

وأكدت نيفين الكيلاني، أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بقيمة الإنسان المصري وقدرته على تحقيق متطلبات الوطن التنموية بكافة ربوع مصر، مشيرة أن "حياة كريمة" تُمثل إحدى الخطوات الجادة التي تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وتطرق الحوار إلى عدد من النقاط حيث ستبدأ وزارة الثقافة بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة في تفعيل البروتوكول الموقع مع الوزارة ، كذلك تفعيل مشروع كشك " كتابك " بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب ، وإطلاق مبادرة بعنوان "أنتِ الحياة" بقري حياة كريمة بمحافظة الشرقية ضمن برنامج أنشطة الوزارة كنشاط مستحدث ضمن الأنشطة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة.