تسريب صور فاضحة لنجمة "باب الحارة" دانا جبر يثير جدل مواقع التواصل الاجتماعي ..شاهد

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 12:07 صباحاً - تفاجأت الممثلة السورية دانا جبر بتسريب صورها الفاضحة على السوشيال ميديا.

لم يُعرف حتى الآن من يريد الانتقام منها وتشويه صورتها بعرض صورها الخاصة

قيل إن الصور انتشرت بعدما استطاع هاكر من تهكير هاتفها الخاص عبر إرسال لينك وما أن دخلته حتى بات يتحكم بهاتفها وهذه الفرضية مستبعدة.

من المؤكد أن هذه الصور كان بحوزتها فقط، فمن استطاع الحصول عليها واختراق حياتها الشخصية؟

من يريد القضاء معنويًا على دانا جير التي عرفت بجرأتها لكن لم تعرف بفضائحها بل بأعمالها وبجمالها؟

كيف يستطيع أي شخص أن يؤذي انسانة ويشوّه سمعتها أمام كل خلق الله؟