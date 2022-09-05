مفاجأة غير متوقعة.. خطيبة عصومي مقداد المحجبة تخطف الأنظار في أول ظهور علني .. جمالها سيفقدك عقلك !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف بـ "عصومي" مع فتاة محجبة قالوا أنها خطيبته.

وعقب انتشار الصورة ضجت مواقع التواصل بخبر خطوبة نجم قناة طيور الجنة المعتصم مقداد " عصومي" وعلق متابع على الصورة المتداولة بالقول: خطيبة عصومي أجمل مليون مرة من زوجة شقيقه الوليد.

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وكتب آخر ساخراً: لو يتزوجون أو يصيرون أجداد بنظل نشوفهم طفوليين.. في إشارة إلى نجمي طيور الجنة الوليد والمعتصم مقداد.

جدير بالذكر أن بعض الصفحات الخاصة بفانز اليوتيوبر ونجم "طيور الجنة" ​المعتصم بالله مقداد​ المعروف بـ عصومي أكدت أنه يستعد لدخول القفص الذهبي قريباً.

وولد المعتصم بالله المقداد في 23 يوليو 2001 ويبلغ من العمر حاليا 22 عاماً وهو الابن الثاني لمؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد بعد نجله الوليد، ويتميز عصومي بمهارته الفنية وبلاغته.

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