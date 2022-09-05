شاهد .. المشهورة السعودية مودل آش أريد أتزوج من 6 رجال يروضوني .. ومتابع: فاتك قطر الزواج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 05 سبتمبر 2022 04:47 مساءً - أثارت عارضة الأزياء السعودية مودل آش الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها تتحدث فيه عن الجنسيات التي تتمنى الزواج منها.

مودل آش تثير الجدل بالحدث عن الزواج وظهرت مودل آش في مقطع فيديو تعلق على رسالة من أحد المتابعين قال لها :"ما ألومك وربي لما تقولين أتزوج أربعة رجال".

وقالت مودل آش أنها تريد أن تتزوج رجل من احدى الجنسيات الأتية: "الكويت، عمان، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين".

وعلقت على تنوع الجنسيات التي تريد أن تتزوج منها قائلة: "أنا شخصية ملولة"، مشيرة إلى أنها تحب التنوع لأنها تشعر بالملل.

وتابعت أنها مستحيل رجل واحد يملاً عينها لكن في نفس الوقت لا تستطيع أن ترتبط إلا برجل واحد، واختتمت حديثها قائلة: "لن يفوز بقلبي إلا رجل يروضني".

أثارت مودل آش الانتقادات مرة أخرى بسبب حديثها للمرة الثانية عن زواجها من أكثر من رجل بعد أن نشرت فيديو من قبل حذرت فيه النساء المتزوجات منها، لأنها لا تكتفي برجل واحد، وتريد ان تتزوج عدة مرات من رجال من مختلف الجنسيات، ومن عدة دول عربية.

من هي مودل آش السعودية؟

يشار إلى أن المودل السعودية آش، شهيرة بمقاطع الفيديو والتي تدعي فيها بأنها أجمل فتاة في الخليج.

الفتاة الملقبة بـ أش هي فتاة سعودية من أب سعودي وأم سعودية، تبرأ منها والديها وتم طردها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وتقيم في الولايات المتحدة، غير متزوجه، عمرها لم يتجاوز عقد العشرينات.