تنوع وإبداع.. مصر تزين معرض عمان الدولي للكتاب في الدورة 21

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 01:29 مساءً - بأكثر من 110 دور نشر، ولفيف من الكتاب والمبدعين، شاركت مصر في الدورة الـ 21 لمعرض عمان الدولي للكتاب بالعاصمة الأردنية، والذي انطلق الخميس الماضي.

ويعد تنوع دور النشر المصرية المشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب، هو العنصر السائد في الجناح المصري بالمعرض ونقطة حسم بالنسبة لزواره، والذين أكدوا أنهم دائما يرغبون في الاطلاع على الجديد في دور النشر المصرية لما تتميز به الثقافة المصرية من إبداع وتنوع وتاريخ طويل من الدقة والمرونة.

وخلال جولة وكالة أنباء الشرق الأوسط في أروقة المعرض، تم رصد العديد من دور النشر المصرية التي تقدم أنواعا مختلفة من الكتب الموجودة بالمعرض، حيث لوحظ تنوع في العلوم والكتاب، وكذلك في الأسعار التي تتمتع بها الكتب المصرية، والتي تعد في متناول الجميع.

وأكد عدد من الزوار أن مشاركة مصر خلال الدورة الـ 21 من معرض الكتاب في الأردن مميزة هذا العام، وبها العديد من التنوع والإبداع الذي دائما وأبدا ما تتميز به الأفكار والكتب المصرية.

وقالت إحدى الزائرات الأردنيات وتدعى نسرين، وهي دارسة للقانون لـ"أ ش أ"، إنها دائما ما تحرص على المشاركة في دورات معرض الكتاب ولديها شغف كبير في اقتناء الكتب المصرية؛ لما تتميز به من إبداع وتنوع يشد القارئ ليعطيه جرعة من الثقافة والفكر والمعلومات.

وأضافت نسرين- خلال شرائها من الجناح المصري- إنها اشترت كتاب عن محافظة الإسكندرية من أجل الإطلاع أكثر عن هذه المحافظة المصرية الجملية، مشيرة إلى أنها تتابع أخبار الإسكندرية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إلا أنها حينما رأت كتابا عن هذه المحافظة في المعرض قامت بشرائه حرصا منها على معرفة المزيد عن تلك المحافظة المصرية التي تتمنى زيارتها.

وأشارت إلى الخبرة والتنوع الذي تتمتع به دور النشر المصرية، موضحة أنها خلال جولتها في المعرض وتحديدا في الجناح المصري لفت انتباهها العديد من الكتب التي تتحدث عن التاريخ المصري أو الثقافة المصرية أو العلوم المصرية.

بدوره، أشاد أحمد عبد المنعم، المدير العام لمؤسسة "حورس" الدولية، وهي إحدى دور النشر المصرية المشاركة في المعرض، بمستوى التعاون المصري الأردني في قطاع الثقافة والكتب، مؤكدا أن الأردن قدم العديد من التسهيلات لدار النشر المصرية من أجل المشاركة في المعرض.

وقال عبد المنعم إن مؤسسته حريصة دائما على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الدولية ممثلة عن مصر؛ لتأكيد ريادة مصر في هذا القطاع، مؤكدا أن القارئ الأردني لديه شغف بالكتب المصرية والروايات لإيمانه بتاريخ مصر الثقافي والأدبي والحضاري.

وأضاف أن هناك طفرة في الإنتاج المصري من الكتب والروايات والقصص وتنوعا كبيرا فيها، مما جعل زائر المعرض يسعى للشراء من الجناح المصري، لافتا إلى أن المؤشرات كبيرة جدا بشأن إنجاح هذه الدورة من المعرض بفضل الإقبال الكبير من الجمهور.

ولفت عبد المنعم إلى أن هذه الدورة تأتي كأول دورة مفتوحة عقب فيروس كورونا، منوها بأن دور النشر المختلفة تشارك في هذا المعرض وغيره من المعارض من باب الأمل تعويض خسائر السنوات السابقة بسبب كورونا.

في السياق، أعرب زائر أردني يدعى، أبو سليم، عن شغفه بالروايات والكتب المصرية وخصوصا التاريخية، والتي أيضا تحكي عن الواقع المصري الاجتماعي، والتي تنقل ما أطلق عليه "طبيعة الشعب المصري الأصيل"، والذي يتمتع بتاريخ طويل من الفن والحضارة.

وقال إنه حريص على شراء كتب للكتاب المصريين الذين يتحدثون عن العصور القديمة أو الزمن الجميل في مصر؛ لأنهم يرصدون كيف كانت الحياة في مصر قديما ونحن نرصدها حاليا من خلال المسلسلات والأفلام المصرية الحديثة، وأيضا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء من الشعب المصري.

وكان جبر أبو فارس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير معرض عمان الدولي للكتاب قد أكد أن المشاركة المصرية في الدورة الـ 21 للمعرض هذا العام تعد من أكبر المشاركات العربية من حيث دور النشر وتنوعها، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 110 دور نشر مصرية مشاركة في المعرض.

يذكر أن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 21 انطلقت، الخميس الماضي، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، في المركز الأردني للمعارض الدولية، تحت عنوان "القدس عاصمة فلسطين"، فيما تستمر فعالياته حتى العاشر من سبتمبر الجاري.