اتفرج _ انت الان تتابع خبر فضيحة جورجينا العلنية الهواء طيّر فستانها وانكشف المستور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتسابق النجمات والفنانات على الظهور بأجمل اطلالة على السجادة الحمراء، ولفت انظار الحضور والصحافة، فمنهن من يتوفقن باختيار ملابسهن واطلالاتهن وينلن استحسان المتابعين، ومنهن من تتعرض للانتقاد بسبب فشل في اختيار ما يناسبهن.

ولكن احيانا تقع النجمات في مواقف محرجة وفاضحة خلال المرور على السجادة الحمراء وامام الكاميرات، مثلا كسقوطهن او كسر كعبهن او تطاير فساتينهن وغيرها من المواقف التي قد تتصدر الترند احيانا.

وعلى سياق متصل، بدأت قبل أيام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ 79، وشهدت السجادة الحمراء مرور عدد كبير من النجوم من مختلف أنحاء العالم، حيث سُجّل يومه الأول حضور لافت لنجمات تميزن بإطلالات أنيقة، منهن أليساندرا أمبروزيو، رافي كاسيدي، كاثرين دونوف، وغيرهن.

هذا ولم تغب عارضة الأزياء الارجنتينية، وحبيبة النجم البرتغالي رونالدو، عن فعاليات المهرجان، اذ اطلت ​جورجينا رودريغيز​ بإطلالة ساحرة ومميزة لفتت الأنظار اليها.

وظهرت جورجينا على السجادة الحمراء، مرتدية فستاناً من الحرير باللون الأسود، بفتحة جانبية طويلة من ناحية الفخذ، ومكشوف الظهر، ورفعت شعرها وتزينت بمكياج ناعم ومجوهرات ذهبية.

لكن لم يخلو الأمر من المواقف المحرجة التي تحدث الجميع عنها، حيث تعرضت جورجينا للاحراج على السجادة الحمراء بسبب الهواء الذي هب بشكل مفاجئ، وكاد يطيح بفستانها، الا انها استطاعت تدارك الموقف، ووضعت يدها على الفستان حتى لا يطير اكثر ويكشف كل المستور، وخاصة ان فتحته طويلة.

وتداولت صفحات مواقع التواصل، والمواقع التي تهتم باخبار المشاهير صور جورجينا في المهرجان ولحظة تطاير فستانها، وتصدرت بها حديث المتابعين، في الوقت الذي أشاد عدد كبير بجمالها واطلالتها.