اتفرج _ انت الان تتابع خبر طفلة برفقة ياسمين صبري .. هل هي ابنتها!؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتشار واسع لصورة الفنانة المصرية ياسمين صبري برفقة طفلة صغيرة، أثيرت تعليقات من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنها ابنتها من زوجها رجل الاعمال احمد أبو هشيمة، مدللين ذلك بالشبه الكبير في الملامح بينهما.



ياسمين صبري تكشف حقيقة وجود ابنة لها

من جهتها، قطعت الفنانة المصرية ياسمين صبري الشك باليقين، اذ نفت وبشكل صريح أن تكون الطفلة التي ظهرت معها في الصورة ابنتها، قائلة: "الصورة كانت في مسلسل فرصة تانية؛ والفتاة الصغيرة كانت تجسد ابنة هبة مجدى وكانت هذه الصورة في كواليس المسلسل، أنا لم أنجب حتى الآن؛ وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لدى ما أخفيه".

واستنكرت تصديق البعض لمثل هذه الشائعات، كما أكد والد ياسمين صبري أشرف صبري، أنه ليس لابنته أي أولاد من زيجتها السابقة.

تعرف على الطفلة التي ظهرت مع ياسمين صبري









والطفلة التي ظهرت مع ياسمين صبري في الصورة المتداولة، هي حلا هاني كانت قد شاركت في مسلسلها فرصة ثانية الذي عرض في رمضان 2020، كما شاركت بعدد من الأعمال الفنية، مثل: مسلسل نسر الصعيد وهبة رجل الغراب4 وفيلم شيخ جاكسون.

