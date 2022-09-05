اتفرج _ انت الان تتابع خبر حقيقة انفصال نسرين طافش عن زوجها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة السورية نسرين طافش اليوم بمشاركة فيديو لها عبر حسابها على انستغرام برفقة زوجها الطبيب المصري شريف الشرقاوي، وهما يرقصان معاً على أنغام الأغنية الفرنسية"أمامك" بدبي في الامارات العربية المتحدة، ما أبطل الشكوك التي أثيرت منذ ما يقارب شهرين حول انفصال الثنائي.

نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها

وقامت نسرين طافش منذ ما يقارب أسبوعين على حذف صوراً رومانسية لها مع زوجها، وألغت متابعته على انستغرام، ما دعا الجمهور يطن أنهما انفصلا.

من جهته، خرج زوج نسرين طافش بعد ايام من الحادثة، ليعلق بأنها لها مطلق الحرية في حسابها تحذف وتنشر ما تريده، طالباً من وسائل الاعلام والجمهور الابتعاد عن زوجته قائلاً: نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها.. من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم".

يذكر أن نسرين طافش كانت قد أعلنت بشكل مفاجئ في بداية يوليو زواجها من شاب خارج الوسط الفني، ومن ثم كشفت عن هويته وهو الطبيب المصري شريف الشرقاوي، الذي يعمل مدرب يوجا وطاقة، والذي كان مدربها خلال الفترة الماضية

