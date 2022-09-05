اتفرج _ انت الان تتابع خبر كيف ردت العيدان على حقيقة هجومها على جنازة الراسي؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان، حقيقة هجومها على جنازة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، مؤكدة أن انتقادها جاء لطريقة تشييع الجثمان بالرقص والغناء، وذلك بدلاً من أن يتم ذلك بهدوء ورهبة.

وهاجمت العيدان بفيديو لها رافضي الترحم على الراسي، مشددة على ان تساؤلها عن الطريقة لم يكن من باب الانتقاد، بل لأن الحادث صادم والمصاب كبير على أسرة ومحبي الفقيد، قائلة: إن للموت رهبة

وكشفت العيدان بأنها تلقت توضيحاً من بعض اللبنانيين بأن طريقة زف الجثمان، يعد من الطقوس المتبعة في بعض المناطق البنانية، كما أنها نوع من الاحتفال بذهاب الراحل الى ربه والعودة اليه، اذ أكدت بالقول: "أنا أمانة تكلمت لأن كنت وايد مندهشة، حكاية أنه أغاني والنعش بهل طريقة.. أنا ما فاهمة، إحنا عنا نعرف الموت له جلالة وحزنة وتأثره.. ولكن بعض اللبنانيين كلموني على الخاص وقالولي أنه عندما يموت شخص شاب عندنا كـ إسلام ومسيحيين.. نزفه كـ عريس إلى الجنة.. أوك فهمته

وحول مهاجمي الترحم على الراسي، قالت: "أنا ما أحب التعصب، وأي واحد يكتب لي ما يصير تترحمي عليه وتكتبي الله يقدس روحه، هذا الشي بينه وبين ربه، المسيحي أهل كتاب، والميت ما تجوز عليه إلا الرحمة، أنا يا أخي بترحم عليه، داخلين حتى بحسابك مع ربك، يا جهلة .. الاختلاف موجود الله خلقنا مختلفين شكلاً وديناً، وكلنا لرب واجد، في أديان أخرى لرب العالمين واللي يبي يسلم يأسلم، وهذه مسؤولية والديه، الدنيا سهلة، الله مسهلها، سهلوها عـ البشر، يا أخي مو عـ البشر سهلوها عـ الموتى، يخرب بيتكم". ".

من جهتهم، عبر عدد من المتابعين عن اشادتهم بما أوضحته العيدان خلال حديثها، اذ قالوا أنه فيه وعي ورقي.

وتوفي الراحل جورج الراسي فجر السبت 27 أغسطس اثر حادث سير مروع على الحدود اللبنانية السورية.

