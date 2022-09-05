اتفرج _ انت الان تتابع خبر سعر إطلالة محمد حماقي خلال حفله بالساحل الشمالي تثير جدلاً ! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحدثت إطلالة الفنان المصري محمد حماقي في حفله الاخير بالساحل الشمالي بمنطقة الاسكندرية، حالة من الجددل بسبب سعرها، اذ ظهر بإطلالة كاجول مريحة كالعادة، وكان يرتدي تيشرت من اللون الأبيض من العلامة التجارية أوف وايت بلغ سعره 990 دولاراً أمريكياً، وبنطال باللون الأسود، اضافة الى حذاء رياضي.

مواقف حماقي خلال الحفل تثير اعجاب الجمهور

يشار الى أن الفنان المصري دايماً ما يبهر الجمهور بطريقة تعامله مع المواقف خلال حفلاته، وهو ما ظهر مؤخرا في حفله بالاسكندرية، اذ أوقف حماقي الغناء بعد أن قام شاب بمفاجئة حبيبته بالتقدم لخطبتها.

وقال حماقي عن الموقف: "إيه ده خطوبة.. بجد فرحتوني وربنا يوفقكم وما تنسوش تعزموني في الفرح"، ليهديهم أغنية "قدام الناس".

ولم يتوقف الفنان المصري بإثارة اعجاب الجمهور بهذا الموقف، اذ قام أيضاً بإيقاف الغناء مرة أخرى، وهو يقدم الاعتذار لاحدى الفتيات من الجمهور، لانه لم تعجبه طريقة تعامل البودي جارد معها، وقال: "دورك هو حماية الجمهور وليس التطاول عليه"، واعتذر حماقي للفتاة وأهداها أغنية "أحلى حاجة فيكي".

وتفاعل الجمهور على نطاق واسع بموقف الفنان المصري وهو يستقبل طفلة صغيرة على مسرح الحفل ويشاركها غناء أغنيته "قلبي حبك جدا جدا".

يذكر أن أغنية حماقي الجديدة "قلبي حبك جداً" قد حققت أكثر من 5.5 مليون مشاهدة حتى الآن عبر يوتيوب، وذلك بعد مرور أسبوعين فقط على إطلاقها.