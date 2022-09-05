اتفرج _ انت الان تتابع خبر صور ريجيم كيم كارداشيان.. مش هتصدق شكلها بقى ازاي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصبحت النجمة كيم كارداشيان حديث وسائل الإعلام، بعد ظهورها الأخير قبل حفل ميت غالا- 2022 Met Gala وهي فاقدة الكثير من وزنها.وصرحت “كيم” بأنها خسرت حوالي 16 رطلًا في مدة بلغت 3 أسابيع، حتى يناسبها فستان النجمة الشهيرة مارلين مونرو، وقالت: “لقد نظرت إليه على أنه دور وأردت حقا ارتداء هذا الفستان، كان الأمر مهما بالفعل بالنسبة لي”.

وحرصت كيم كارداشيان على الحفاظ على وزنها الذي نجحت في الوصول إليه، وذلك من أجل ارتداء ثوب جان لويس، الذي سبق وأن ارتدته “جان” خلال غنائها عيد ميلاد سعيد” للرئيس -آنذاك- جون كينيدي عام 1962.

كيم كارداشيان: هذه طريقتي في خسارة الوزن

أما عن الحمية الغذائية التي اتبعتها كيم كارداشيان لخسارة الوزن؛ فقد أوضحت أنها امتنعت عن تناول الوجبات السريعة والسكريات والمقليات، ولم تتناول إلا الطعام الصحي فقط.

وأشارت “كيم” إلى أن استمرارها على تلك الحمية نتج عنه خسارة 21 رطلًا من وزنها حتى الآن، بعد تغيير نمط حياتها تمامًا، مضيفة أنها لا ترغب في خسارة المزيد من وزنها بعد الآن.