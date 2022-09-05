حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:29 صباحاً - حل الموسيقار حلمى بكر ضيفا على برنامج “العنيدة” المذاع على قناة الشمس , وشن هجوما الفنان حميد الشاعري ونجله نديم وذلك بعد تصريحات الأخير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ورفض حلمى بكر السماح للمذيعة بقراءة منشور نديم الشاعري الذى هاجمه فيه بسبب أزمته مع والده

وقال حلمى بكر :"مش هسمحلك تكملي , ابن مين ده اللي انتى بتذكريه انا اللي ممتحنه في النقابة ".

وأضاف حلمى بكر ساخرا: "أنا جيت محتاج عندكوا النهاردة هتدونى كام عشان محتاج , بنردد كلام السفهاء , حميد الشاعري خد عضوية النقابة منتسب لاسمه لكن مش دارس في المعهد".

وتابع حلمى بكرى نافيا هجومه على حميد الشاعري:" الأسابيع اللي فاتت تدخل ناس وقالولى عايز يجي يزورك اهلا وسهلا".

هاجم نديم الشاعري نجل الفنان حميد الشاعري، الملحن حلمي بكر؛ بسبب هجوم الأخير على والده في البرامج .

وكتب نجل حميد الشاعري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،: أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة ماديا أو نفسيا الكابو مش حيتاخر عليك لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري.. اللي للأسف تاريخك ميجيش تمن تاريخه ولا فنيا ولا أخلاقيا للأسف 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة في حياته غير التقليل من الناس، ومن الفنانين ومن أعمالهم.

وأضاف: أوعى حضرتك تفتكر إنك محطوط في خانة الإنسان المحنك، لا للأسف أنت عبرة لكل نفسية فاسدة متناهية الصلاحية فنيا وأخلاقيا، فرق التربية كبير أوي بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقي والمعاملة مع الناس، والكابو كبير مقامه ومش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات ودايما بيقولي ما تردش على حد، لكن ولاده كبرو ومش حيسمحو إنك تقطع في أبوهم.

وتابع نجل حميد الشاعري: هو حضرتك بجد فاكر إن حميد هو اللي بوظ المزيكا في مصر؟!؟!؟، المقسوم اللي حضرتك بتتكلم عليه هو الواكل بقاله 30 سنة مع كل الفنانين وهو سر الاستمرارية والنجاح، مفيش ألبوم بينزل غير ومقسوم الكابو رانن في الودن، لما مذيع صابغ شعره أبيض وفي اللفة يسألك سؤال زي ده، والمفروض ردك يبقى تربوي قبل الفني أنه إزاي يسأل السؤال بالطريقة دي لكن حضرتك كنت هتطير من الفرحة عشان السؤال في تقليل للكابو.

واختتم نجل حميد الشاعري حديثه، قائلا: حاول يا أستاذ حلمي تكسب الناس عشان الدنيا فانية، متبقاش خسران السيرة الطيبة وكمان الناس.

علق الموسيقار حلمي بكر على هجوم نديم الشاعري، نجل الفنان حميد الشاعري، قائلا: إننا نعيش في حالة من تدني الأخلاق ولا يمكن السكوت عن مجتمع مصاب بالخلل، مشيرا إلى أن الموسيقى الحالية تشهد حالة من التراجع الكبير و"متردية".

وأضاف الموسيقار حلمي بكر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان لازم حميد الشاعري يقول لابنه عيب يا ولد، أنا اللي امتحنت حميد الشاعري في النقابة ومكنش عنده فكرة عن الموسيقى وحصل على عضوية انتساب بدعم من النقيب آنذاك الموسيقار أحمد فؤاد حسن".

تابع الموسيقار حلمي بكر، "أنا رئيس لجنة الاستماع من قبل ما أنت تتولد، مينفعش ابنك يشتمني أنا مبخفش ، المفروض يبدأ حياته بعمل فني مش بسباب".