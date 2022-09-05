شاهد.. هجوم على ندى الكامل بسبب رضا البحراوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 5 سبتمبر 2022 11:29 صباحاً - وجه أحد المتابعين سؤالا للفنانة ندى الكامل وخيّرها بين رضا البحراوي وأحمد شيبة، فردت قائلة أعرف أغنية وحيدة للأخير أما التاني ده معرفش بيقول إيه.

وهاجمها متابع آخر وقال لها :" رضا البحراوي يتقال عليه التاني ومعرفش بيقول ايه".

وردت ندى عليه قائلة:"هو أنا غلطت في حد أنا أعرف منين، كل اللي أعرفه إنه مؤدي شعبي لكن مبسمعوش مع احترامي للأذواق ومش بتحمل.

أجابت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - على تساؤلات متابعيها من خلال جلسة أسئلة عبر ستوري حسابها الخاص بتطبيق إنستجرام.

وردت طليقة أحمد الفيشاوي، على سؤال أحد المتابعين لها فقال: «ايه أغرب معاكسة وأحلاهم؟»، لترد عليه قائلة: «بتعاكس كثير فا بنسى».

وحول أكثر صفة تحبها في الرجل، أجابت طليقة الفيشاوي، على سؤال من أحد المتابعين قال لها: «تحبي شريك حياتك خام ولا خبرة»، لتجيب قائلة: «خام».