اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم سحرت القلوب العيون بالأسود اللامع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنيةمي سليم صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي سليم أثناء جلسة تصورير خضعت لها بكيني من فستان من اللون الأرسود حيث تعمدت اخفاء جسمها والكشف عن وجها وجزء من المنطقة العلوية أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل طيب نروح فين من الجمال ده. ربنا يحفظك ويحميكى