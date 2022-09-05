اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فستان فيفي عبده يضعها في أكبر موقف محرج أثناء رقصها : كان هيقع من فوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من اللون الرمادي المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير في أحد الأفراح وتقوم بالرقص بطريقة مثيرة ولكنها كانت تمسه فستانها من أعلي خوفا من انزلاقه، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي إجازتها بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها، حيث نشرت فيديو على حسابها على الانستجرام في وقت سابق توضح فيه ذلك.