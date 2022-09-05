اتفرج _ انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب تتغزل بطارق مدكور: إنسان مخلص وواضح جداً والان مع التفاصيل

عودة شيرين عبد الوهاب للغناء بقوة

رياض - احمد صلاح - قامت المطربة شيرين عبد الوهاب بالكشف عن تفاصيل أعمالها الجديدة، وعبرت عن تحمسها الشديد لأنها سوف تتعامل مع المنتج والموزع المميز طاربق مدكور، وتعد من أبرز الأخبار التي أسعدتها كثيراً مؤخراً.

وتحدثت شيرين عبد الوهاب خلال العديد من التصريحات في البرنامج الإذاعي حروف الجر مع الإعلامي يوسف الحسيني، وقالت “أنا عندي شركتي وفكري ومنهجي، وبعد كل هذا الوقت من حياتي وعمري لا ينفع أكون ملك للغير، ممكن تطلبوا إيدي من طارق مدكور، هو المسؤول حاليا عن كل الاتفاقيات، لو عايزين تتفقوا على حاجة”، معربة عن تحمسها للألبوم الجديد: “أنا جعانة غُنا”.

شيرين عبد الوهاب تتغزل بطارق مدكور وسعيدة بتعاملها معه

وتغزلت شيرين في طارق مدكور، وقالت “طارق مدكور شخص مرتب جداً، وعنده العالم الخاص به وكلنا نعيش معه، وهو مخلص للقطط بتاعته، ويعاملنا أيضا بمنتهى الإخلاص، واتعرفت عليه لما كان عمري 17 سنة، أتذكر أنه أخذني للمسرح وقت مسرحية (حزمني يا) وتعرفنا على محمد هنيدي والنجوم الكبار، وكان معنا الفنان محمد حماقي، وطارق لديه عالم أي شخص يدخله في أي وقت يجد نفس المعاملة، وهو شخص لا يتغير، وإنسان مخلص وواضح جداً”.

وأنهت قائلة “طارق إنسان مهتم بك وبتفاصيلك، ولا يريد تركك فريسة لأي ثقافة، حتى هو من يختار لي أفلام من ثقافة معينة لأشاهدها، هو الوضوح ولو عايز تعيش في دنيا مفيهاش كذابين ولا ناس بوشين أدخل عالم طارق مدكور”.