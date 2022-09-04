الفنانة هيفاء وهبي تتحدى عمرها وتثير جنون الشباب بأوقح إطلالة.. استلقت على بطنها فأنكشف المستور وبان

الرياض - محمد الاطلسي - أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر صور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهرت خلالها وهي بوضعية غريبة في صالة منزلها بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعلق المتابعين عليها بعبارات الغزل والاعجاب، بينما أعتبر البعض ظهورها بتلك الطريقة لا يناسب عمرها الذي تجاوز الخمسين عاما.

الصور التي سبق أن نشرتها هيفاء وهبي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وارتدت خلالها فستان قصير جداً باللون الأخضر الزراعي، وظهرت في بعض الصور وهي مستلقية على بطنها ورافعة أقدامها للأعلى بطريقة مثيرة وصفها المتابعين بالفاضحة.

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ورغم الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها هيفاء وهبي بالتعليقات، إلا أن البعض تغزل بجمالها وذهب أحد المعلقين بالقول:"ياليت كنت أنا المصور".

أما الفتيات فقد أبدو اعجابهم بحرص هيفاء وهبي على المحافظة على جمالها ورشاقتها وظهورها كأنها فتاة بسن العشرين رغم تجاوزها الخمسين العام، وقالت إحدى المعلقات:"ليش مبينة أصغر مني رغم أن عمري أني 25 سنة وأنتي عمرك 50، علمينا كيف تهتمي بنفسك!؟".

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