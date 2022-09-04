النجمة السعودية ريم عبدالله نجمة مسلسل طاش ما طاش تعترف ماحدث بيني وبين ناصر القصبي في الكواليس كان ممتع جداً!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد صفحات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر تصريحات سابقة للفنانة السعودية ريم عبدالله، المشهورة بنجمة مسلسل طاش ما طاش.

وفي التصريح قالت ريم أنها عاشت خلف كواليس طاش ما طاش لحضات من الفرح حيث أكدت أنها كانت تمرح مع الفنان ناصر القصبي.

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وريم عبد الله هي فنانة سعودية من مواليد 1987 م واسمها الحقيقي نورة العتيبي، بدأت مشوارها الفني في سن الـ 19 ولها أدوار عديدة في العديد من المسلسلات أبرزها طاش ما طاش.

كان ظهورها الأول على شاشة التلفاز في مسلسل طاش ما طاش بنسخته الخامسة عشر مع الثنائي المعروف عبدالله السدحان وناصر القصبي، ثم تابعت مشوارها الفني بعدة مشاركات وصلت إلى 30 مسلسل كما أن لها مشاركة سينمائية واحدة كانت في فيلم “وجدة “مع المخرجة السعودية هيفاء المنصور خلال العام 2012.

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