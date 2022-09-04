وفاة الفنان فتح الله المغازي بعد صراع مع المرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - نعت وسائل الإعلام المغربية الفنان فتح الله المغازي، عن ناهز الـ 82 عام، حيث وافته المنية داخل المستشفي متأثرا بأزمة قلبية ألمت به.

المطرب المغربي فتح الله المغازي، من مواليد عام 1940 في مدينة فاس المغربية، وهو ملحن بارع وأيضا مخرج ومغني، استطاع من كسب محبة المواطنين على أثر النجاحات المتنوعة له.

أهم ما ساهم في برز هذا الشخص العائلة الفنية التي عاش وسطها، حيث اهتمت عائلته بالموسيقى، حيث درس هذا المجال في الجامعة.

كان تفاعل المواطنين كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، فمنذ أن تم الإعلان عن وفاته انتشرت مجموعة من التغريدات والمنشورات التي تنعى الفنان.

قدم المطرب فتح الله المغازي العديد من الأعمال التي علقت في أذهان الجمهور وهذا على أثر اللحن المميز لها، وأيضا قوة الغناء للفنان المغربي القدير ومن هذه الأعمال: الصنارة، محال ينساك البال، مغيارة، كاس بار، ضاعت لي نوراة، هذه الأغاني حققت مشاهدة كبيرة، وهذا يعكس مدة قوة الفنان الغنائية، وأيضا قدم الفنان العديد من الكتابات النجاحة مثل: الله على راحة، رجال الله.