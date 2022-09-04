دينا الشربينى تتصدر تريند جوجل بعد عرض البرومو الدعائى لحلقتها مع ”منى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - تصدرت الفنانة دينا الشربينى تريند جوجل بعد عرض البرومو الدعائى لحلقتها مع الإعلامية منى الشاذلى، والذى ظهرت فيه تغنى أغنية “برج الحوت” للمطرب عمرو دياب، والتى كانت حديث الساعة فى الفترة الماضية، حيث تردد أن الأغنية قدمت لها خصيصا.

ويأتي غناء دينا الشربينى لهذه الأغنية تحديدا كنوع من المغازلة للمطرب عمرو دياب الذى كانت على علاقة معه، وهو ما شغل الرأى العام لعدة سنوات.

وقد أثارت دينا الشربينى حالة من الجدل الواسع فى الأيام القليلة الماضية، خاصة مع تصريحات الإعلامي مفيد فوزى والتى كانت بمثابة رسالة لوم وعتاب لها بعد تداول صورة لها مع عمرو دياب.

في أحد حفلات عمرو دياب التي حضرتها معه حبيبته السابقة دينا الشربيني، وبينما كان عمرو دياب يتصبب عرقًا، ظهرت دينا الشربيني من خلفه بمنديل لتجفف له عرقه.

كان مفيد فوزي من اكثر الشخصيات العامة التي أعلنت رفضها للعلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بسبب عدم إعلان زواجهما.

وسئل مفيد فوزي عن هذا الرفض ورأيه في العلاقة بين الثنائي، فقال خلال استضافته في برنامج تلفزيوني: “قلت تصريح لو كنت والد دينا الشربيني كنت هديها بالقلم على وشها عشان مكنتش عايزها تطلع في صورة ضل عمرو دياب قبل ما تبقى مراته عشان مكنش فيه إعلان للزواج، ومعجبنيش لقطة وهي بتمسح له عرقه لأنها مش للإعلام، هي من حقها تدلعه بس في البيت تعمل ما بدالها، وأنا ضد إن الزوجة تدلع زوجها في أي حتة لأنه في العلن العام لا”.

وكانت العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني من أكثر العلاقات العاطفية التي واجهت انتقادات كبيرة بسبب عدم إعلان الزواج.

وقالت دينا الشربيني عقب الانفصال في تصريحات لبرنامج “أدينا بندردش”، إن انتقادات الجمهور لعلاقتها مع عمرو دياب كانت غير إنسانية.

وأضافت: “أنا عامة لا أركز على انتقادات الجمهور بسبب مشكلة قديمة في حياتي، ولكن كل ما يهمني هم أهلي”.

وأكدت أنها بعد الانفصال تعبت بصورة كبيرة، وأثناء وجودها في مهرجان الجونة، قامت بعمل حمية غذائية قوية أثرت على حالتها الصحية وتم نقلها للمستشفى في حينها.

ومؤخرًا تم تداول صورة جديدة لعمرو دياب والفنانة دينا الشربيني سويا، واعتقد البعض أنهما عادا لبعضهما، لكن تم التأكد بعد ذلك أن الصورة قديمة والعودة بين الطرفين غير حقيقية.