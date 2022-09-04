اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عمرو أديب يوصي المصريين على محمد صلاح: يا جماعة هيشتغل ويجيب قماش والان مع التفاصيل

عمرو أديب يوصي المصريين على محمد صلاح

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتأكيد على إن المواسم الخارجية لكرة القدم بدأت بشكل فعالي، ويوجد حالة من الضغط الكبير على الفرعون المصري لاعب ليفربول محمد صلاح، و لفت الانتباه إلى أنه يوجد هناك هاشتاجات بدأت تخرج في بريطانيا وأوروبا ضد محمد صلاح.

وقال عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر الفضائية، أن الحديث بدأ عن أن هالاند لاعب مانشستر، وهو النجم القادم، وحصل على 10 أهداف، وقال “بشويش على محمد صلاح يا جماعة حبة حبة.. إن شاء يتحسن ويعود مرة أخرى للمستوى الجيد، وإن شاء الله صلاح يشتغل وهجيب قماش”.