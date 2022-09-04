ندى الكامل تفتح النار على مظهر شاهين..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 سبتمبر 2022 10:27 صباحاً - نشرت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تهاجم فيه الداعية الإسلامى مظهر شاهين.

وعلقت ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين والتى قال فيها : "الأرض ليس عليها سوى ثلاث رسالات سماوية فقط يشملها الإسلام وليس 4200 دين كما تزعم الا اذا اعتبرت عبادة الفئران دين وهذا خبر وغباء.

وترد ندى الكامل على تصريحات مظهر شاهين بقوة حيث قالت : “الارض عليها 8 مليار إنسان تلتهم عايشين فى فيضانات وجفاف وحرب واسكت والنبى عشان الارض مش ناقصاك.. مارس انسانيتك شوية واحترم ريحة الدم والحرب والخراب”.

وأثارت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع بعد نشرها صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.