النجمة غادة عبد الرازق تثير جنون الشباب بصور جريئة في غرفة النوم بقميص نوم ستان.. اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - اتفرج – غادة عبد الرازق تثير جنون الشباب بقميص نوم ستان

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديدة لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

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وظهرت غادة عبد الرازق في أخر جلسة تصور خضعة لها في وهي مرتدية قميص نوم من اللون الأوف وايت المكشوف من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلقت على الصورة قائلة :مسلسل تلفزيوني # السيدة الأولى # الحب

وحصلت على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصورة مثل صباحك فل حبيبتي- دور العمر و اجمل مسلسل مافيش سيدة اولى غيرك.

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