انت الان تتابع خبر من هي الراحلة وفاء بن خليفة وعلاقتها بمصر؟.. كل المصريين والسعوديين حزنوا عليها والان مع التفاصيل

من هي الراحلة وفاء بن خليفة وعلاقتها بمصر؟

رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة الراحلة وفاء بن خليفة في الساعات الأخيرة الماضية على مؤشر بحث جوجل، وهذا بعد رحيلها عن عالمنا في وسط حالة من الحزن الشديد بمصر والسعودية، ويريد الجميع معرفة الكثير من المعلومات عنها.

وتعد الراحلة وفاء بن خليفة إعلامية وسيدة أعمال بالسعودية من أصول تونسية، وتقيم في مصر مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الطرابلسي، ونتج عن زواجها بإنجاب 3 أبناء وهم كلاً من صابرينا وأحمد ولينا.ازت على لقب سفيرة النوايا الحسنة من مؤسسة أمسام، وانخرطت في جميع الأعمال الخيرية مؤسسة جمعية خيرية تحمل أسمها “وفاء الخير والإنسانية”، وحازت على العديد من التكريمات لمجهوداتها الخيرية وبشكل خاص في أزمة كورونا، وكانت

تقدم المساعدة العينية والطبية والمادية لكل المصابين والمحتاجين.

وتوفيت بسبب تعرضها إلى أزمة صحية شديدة أثناء زيارتها لبلجيكا، ونقلت بسببها لمستشفى في بروكسل، وأجريت الكثير من المحاولات لإنقاذ حياتها ولكن جميعها باء بالفشل، وتركت ورائها الكثير من الإنجازات في الأعمال الخيرية.

علاقة وفاء بن خليفة بمصر

وأسست وفاء بن خليفة مدارس خاصة في مصر للأطفال المتفوقين والنوابغ، وذلك لإنشاء جيل مميز، وتهتم كثيراً بالأعمال الخيرية في مصر والدول العربية والكثير من الدول التي تعاني من الفقر.