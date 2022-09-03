انت الان تتابع خبر محمد رمضان يثير البلبلة بما فعله أمام المسجد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع تصوير فيلمه الأكشن الجديد "على الزيرو"، في منطقة بولاق أبو العلا، أدى الفنان المصري محمد رمضان صلاة الجمعة باحد مساجد المنطقة، موثقا التفاصيل عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في فيسبوك

وظهر في الفيديو محمد رمضان وهو يخرج من المسجد ويلتف حوله مئات المعجبين الذين سلموا عليه والتقطوا معه صور السيلفي، وفي ذات الوقت استغل الفنان وجود بائع مانجا أمام المسجد، ليتوقف ويشتري صندوقا منه، مؤكدا في تعليقه على الفيديو ان المانجا التي اشتراها شهية جدا وكان يرغب بشراء المزيد لو كان يعرف انها لذيذة الى هذا الحد قائلا: "زق اللي هيشتري منه".

تفاعل الجمهور مع الفيديو ومن لفتة محمد رمضان الانسانية مع بائع المانجا، ودعمه من خلال الاشادة بمنتوجاته التي يبيعها، بالاضافة الى تواضعه من خلال التقاط الصور مع كل المعجبين الذين تدافعوا نحوه، بينما انتقد بعض هذا الفيديو مؤكدين ان الصلاة والذهاب للمسجد يجب ان تكون بين الانسان وربه دون استعراض وتوثيق بالفيديوهات.

وكان قد نشر محمد رمضان في وقت سابق صورا عبر الانستغرام لشخصيته في فيلم على الزيرو، كاشفا عن اسم الدور الذي سيقدمه في العمل وهو "دراجون"، معربا عن سعادته بالعمل الأول الذي سيجمعه مع الفنانة المصرية نيللي كريم.

وتمنى الفنان، النجاح للفيلم الذي سيعرض في 2023 بجميع دور العرض، والذي تدور أحداثه حول قضية المافيا والأعضاء البشرية، ويشاركه في البطولة، نخبة من النجوم أبرزهم نيللي كريم، شريف دسوقى، والطفل منذر مهران، وغيرهم.

وعلى صعيد آخر، أحيا النجم المصري خلال الأسبوع الماضي حفلا ناجحا بمدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت توافدا جماهيريا كبيرا، وقدم خلالها اجمل أغانيه الحماسية التي أشعلت الجمهور.