اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يحاول وضع رانيا يوسف في موقف محرج برفع فستاتنها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف ، بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها من عطلتاها الصيفية في احدي المدن الساحلية, وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية فستان من اللون الأزرق المكشوف من منطقة الصدر أثناء ” التمرجح” على شط البحر، كما حاول الهواء رفع فستانها ،بشكل أثار إعجاب محبيها، معلقة كل يوم مليء بالفرص لأخذ لحظة هادئة اخر ايام الصيفية.

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصور مثل ايش حلوه دي يا قمر انتي اجمل فنانة شوفتها في حياتي كلها- ربنا يسعد كل أوقاتك بالخير يارب.