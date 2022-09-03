اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تكشف عن مفاتنها بالأسود المكشوف اللي جنن الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها، عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو مرتدية فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وتخلص على الأرض في منزلها وسط الطبعية مع ترسيحة جديدة لشعرها ورفع الفستان قليلاً فوق ركبتها و، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي إجازتها بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها، حيث نشرت فيديو على حسابها على الانستجرام في وقت سابق توضح فيه ذلك.