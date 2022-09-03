اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالصور.. فيفي عبده بمكياج صارخ.. ولعت السوشيال ميديا بجمالها وبقت شباب والان مع التفاصيل

فيفي عبده بمكياج صارخ على السوشيال ميديا

رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة فيفي عبده في صورة جديدة على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” من لا خاصية الستوري، وتفاعل معها الكثير من المتابعين سواء بالتعليقات أو بالاعجابات.وتفاعل مع صورة فيفي عبده عدد كبير من المتابعين، وذلك لأنها أظهرت جمالها في فترة الشباب، وظهرت بجمالها وأناقتها المميزة، وتسريحة شعر جميلة أظهرت جمالها، ووضعت المكياج الصارخ الذي تناسب مع إطلالتها وجمالها

وانتشرت صورة فيفي بشكل كبير بين جميع المتابعين، وهم الذين شاركوها على كل صفحات التواصل الاجتماعي، وعبروا عن حبهم الشديد وتقديرهم إليها، وأعجبوا كثيراً بإطلالتها وتمنوا كثيراً لها النجاح.