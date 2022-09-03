اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. سعر حذاء درة الأوف وايت.. ثمنها غالي يشتري موبايل آيفون والان مع التفاصيل

سعر حذاء درة الأوف وايت في مهرجان فينيسيا

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة درة على مشاركة كل متابعيها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أحدث جلسة تصوير خضعت لها بمهرجان فينيسيا، وتعد من أكثر الصور التي حصلت على إعجاب الجميع.

وظهرت درة وهي ترتدي بنطلون واسع وأنيق باللون الأوف وايت، وارتدت عليه قميص بنفس اللون وأكمام طويلة، وأيضاً تصميم رائع ومميز من الرقبة، وأيضاً في نوقوشات باللون البينك والحقيبة لونها روز ماركتها valentino، وأما عن الحذاء فهي ارتدته بشكل غريب ومصنوع من الجلد الأوف وايت.

ووصل سعر حذاء الفنانو درة التي يحمل ماركة فالنتينو 1.150 دولار وهذا ما يعادل مصري 21.850 ألف جنيه مصري، ومن الناحية الجمالية وضعت الألوان البينك الناعمة للعين والتي أظهرت جمالها ووضعت أحمر شفاه باللون البينك وأظهر أنوثتها.