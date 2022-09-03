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هاشتاج منى الشاذلي يتصدر تويتر.. بعد إذاعة حلقتها مع كاظم الساهر

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 سبتمبر 2022 10:28 صباحاً - تصدرهاشتاج "منى الشاذلي" موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد إذاعة حلقة القيصر كاظم الساهر، وتفاعل من خلاله عدد كبير من المغردين بالوطن العربي.

وسرعان ما انتشرت التعليقات على تصريحات النجم العراقي الكبير كاظم الساهر،وجاءت بعضا كالأتي:

_ #منى_الشاذلي كتب لها القدر نقطه مضيئه في مشوارها المهني بهذه الحلقه ‏اما #كاظم_الساهر فقد اظهر انه انسان وذوق وثقافه وكل ماهو جميل من الصفات ‏استمتعنا كثيرا واحببنا القيصر اكثر واكثر.

‫#القيصر ‏أكثر من رائع كله طيبة وبساطة وحكمة وخجل وجمال وحنان وضحكة حلوة وأكتر من هيك بكتير

_ يعشق الأرض، يقدس العزلة، يزرع الأشجار، يخاف على البحر من التلوث، يحافظ على المياه لتدوم للأجيال القادمة، يسمي أمه "العظيمة" ويُقدس المرأة ويحتقر من يؤذيها، يعتز بماضيه المؤلم في وطنه العظيم... ‫#كاظمفيمعكممنىالشاذلي⁩#معكممنىالشاذلي#كاظم_الساهر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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