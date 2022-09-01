اتفرج _ انت الان تتابع خبر تصريحات دنيا سمير غانم.. شيرين تعمل اللي هي عايزاه.. وبتواصل مع والداي بالفن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة دنيا سمير غانم، أنها منذ وفاة والديها وهي تشعر برغبتها في تقديم الأعمال الفنية، لأن الفن هو الوسيلة التي تتواصل من خلالها بهم، وأنها تراهم عندما تغني وتمثل.

وأضافت “دنيا” خلال لقائها على محطة راديو إنرجي 92.1، أنها تحب الاحتفاظ بأمور حياتها، وعدم مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أصبحت تشارك متابعيها أخبارها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت دنيا سمير غانم عن المطربة شيرين عبد الوهاب: “شيرين قمر تقول وتعمل اللي هي عاوزاه.. وأنا مستنية أغانيها والصوت ده لازم نحافظ عليه”.

دنيا سمير غانم: ابنتي لديها ذوق فني عالِ

وتحدثت “دنيا” عن ابنتها وشقيقتها، قائلة أن ابنتها “كايلا” تمتلك صوت جيد في الغناء، وذات حس فني عالِ، ولكنها لم تنتبه لتلك الموهبة، مشيرة إلى أن حياتها تغيرت بعد دخولها المدرسة، فأصبحت تستيقظ مبكرًا لتوصيلها للمدرسة يوميًا.

وعن شقيقتها “إيمي”، قالت “دنيا” أن هناك عادات واهتمامات تجمعهن أبرزها حبهن للجلوس في المنزل، وتلك عادة لديهن منذ الصغر، إذ كانتا تفضلا الجلوس في المنزل ومشاهدة فوازير نيللي وشريهان وتقليدها.