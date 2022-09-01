اتفرج _ انت الان تتابع خبر مهرجان فينيسيا السينمائي يشهد تنافس النجمات في الأناقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت مساء يوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والذي شهد حضور العديد من نجوم ونجمات الفن في هوليوود.

وترأس لجنة التحكيم بدورة المهرجان هذا العام النجمة جوليان مور، كما فازت النجمة كاثرين دينوف بجائزة الأسد الذهبي بالمهرجان.

وحضر من النجوم كلًا من آدم درايفر، وجريتا جيروج، ورافي كاسيدي، ودون شيدل، وهم أبطال فيلم “White Noise” الذي جرى عرضه في المهرجان، وعدد من النجوم والنجمات والذين تألقوا على السجادة الحمراء خاصة النجمات اللاتي تميزن بإطلالاتهن التي تنوعت ما بين الجديدة والجريئة، وتنافست نجمات المهرجان على لقب الأكثر أناقة، بالفساتين المميزة، والتي أثار بعضها الجدل الكبير بسبب الجرأة الزائدة في التصميم.