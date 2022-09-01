اتفرج _ انت الان تتابع خبر ولعت على الأخر.. خناقة جديدة بين ميريام فارس وفارس كرم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشتعلت خلال الساعات الأخيرة، الأزمة التي اندلعت بين المغنية اللبنانية ميريام فارس، والمغني اللبناني فارس كرم، وذلك بعد أيام قليلة من تراشقهما لفظيًا أول مرة.

حيث رد المغني فارس كرم على التصريحات الأخيرة للمطربة ميريام فارس، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة والتي قال فيها: “بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح… صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..”.

لترد عليه ميريام فارس بتغريدة قالت فيها: “شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها”.

سبب خناقة ميريام فارس وفارس كرم

يُذكر أن بداية الأزمة بين ميريام فارس وفارس كرم، حدثت بعد إلغاء حفلهما في موسم جدة، حيث اعترض كرم فارس على حجم صورته في الملصق الدعائي للحفل، واتهم ميريام فارس بأنها من طلبت ذلك، وقال عنها: “مش رح رد على نفسيات محمضة، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

الأمر الذي دعا “ميريام” للخروج والرد على تلك التصريحات فقالت: “أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة عيب، لم أتوقع ما قاله هذا الشخص، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، زعلت أكيدًا، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم على، وردوا أنه عارف وحزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.