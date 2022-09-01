اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – نوال الزغبي تتفوق على رانيا يوسف بالأسود : نسيت بطانة الفتسان كله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات .

وظهرت نوال الزغبي، مرتدية ملابس فستان من اللون الأسود المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والشفاف من المنطقة السفلية حيث أبهرت جمهورها بجمال عيونها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير علي من المكياج واحمر الشفاة وربط شعرها مما جعلها إطلاله جرئية ومميزة لها.

ونالت الكثير من التعليقات علي الصور مثل : بتبقي انت الاجمل- الاسود يليق بك – اللي يعني في حفله تابع الأوبرا المصرية لازم يكون محتشم ومحترم.