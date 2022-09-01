اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – غادة عبد الرازق صبحت على جمهورها بقميص نوم ستان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، فيديو جديدة لها التي جعلتها تتصدر صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وظهرت غادة عبد الرازق في أخر جلسة تصور خضعة لها في وهي مرتدية قميص نوم من اللون الأوف وايت المكشوف من منطقة الصدر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدم الكثير من المكياج وأحمر الشفاة والاكسسورات، مما أثار إعجاب الجَمهور.

وعلقت على الصورة قائلة :مسلسل تلفزيوني # السيدة الأولى # الحب

وحصلت على الكثير من التعليقات بسبب هذه الصورة مثل صباحك فل حبيبتي- دور العمر و اجمل مسلسل مافيش سيدة اولى غيرك.