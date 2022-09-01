اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سبب ابتعاد ساندي عن التمثيل: مفيش مسلسلات بتتعرض عليا والان مع التفاصيل

سبب ابتعاد ساندي عن التمثيل تكشفه لأول مرة

رياض - احمد صلاح - قامت المطربة ساندي بالكشف عن سبب غيابها عن التمثيل، وذلك بعدما قدمت الكثير من الأعمال التي حققت نجاح كبير وملحوظ، وأشارت أيضاً إلى أن المنتجين لم يقوموا بطلبها في الأيام الحالية.

وأشارت ساندي أثناء استضافتها في برنامج “مساء الإمارات” وهو الذي يبث على قناة الظفرة، قائلة “مفيش مسلسلات بتتعرض عليا، لكن بما إني كنت بطلة طول الوقت ممكن بالنسبة للمخرجين أكون بفكر في بطولة”.

واستكملت قائلة “لدى أفكار كثيرة لأعمال، فأنا أملك القدرة في ابتكار أفكار جيدة، وهذا ما أقوم به خلال الفترة الماضية حيث أضع أفكار الكليبات التي أصورها، وتحقق نجاحاً”.

سبب قلة ألبومات ساندي الغنائية

وحرصت ساندي على الرد عن سؤالها حول قلة ألبوماتها الغنائية، وقالت “أنا كنت بعمل ألبومات قليلة، لكن كنت بصور كل الألبوم، فكنت موجودة طول السنة، في الـ3 أو 4 سنين اللي فاتوا، حصلت متغيرات في السوق كانت لازم توقفني، لأن الذوق اتغير وظهرت المنصات والاتجاه بقى للديجيتال أكثر، لكن أنا أكثر فنانة نشيطة في المطربات الموجودات”.