اتفرج _ انت الان تتابع خبر الفنانة إيفا بعد مرور 40 سنة.. شوفوا شكلها اتغير ازاي وكانت مختفية فين والان مع التفاصيل

من هي الفنانة إيفا؟

رياض - احمد صلاح - استطاعت الفنانة إيفا أن تلفت الأنظار إليها بالرغم من أنها ظهرت بشكل قليل وقدمت أدوار ثانوية ولكن فيلم “عنتر شايل سيفه” مع النجم عادل إمام، ودورها علق كثيراً في أذهان الجمهور.

ولدت في 16 أبريل 1953 في القليوبية، وأسرتها ميسورة الحال، واسمها الحقيقي ايفيلن محروس شاهين، وكانت في مدارس أجنبية، ومسيرتها بدأت بالعمل في المسرح مع جلال الشرقاوي وسمير غانم، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية والتي من أبرزها فيلم عنتر شايل سيفه أمام عادل إمام.

شكل الفنانة إيفا بعد مرور 40 سنة وسبب اختفائها

وتغيرت ملامحها كثيراً بعد مرور 40 عام على الفيلم، ولكن ملامحها الجميلة ثابته كما هي، وكانت مختفية بسبب زواجها لمرة واحدة ولكن بعد فترة توفي زوجها، وبعدها ترددت حولها الكثير من الشائعات عن زيجات سابقة لها بواحد من المشاهير ولكنها لم تؤكد هذا الخبر.