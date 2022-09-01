اتفرج _ انت الان تتابع خبر تطورات أزمة سميرة عبد العزيز مع محمد رمضان: لو رديت الرؤوس تتساوي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر رفض الفنانة سميرة عبد العزيز في عدم الرد على الفنان محمد رمضان، وهذا بعد منشوره الساخر عنها، وتعد من أبرز الأحداث التي وجدت في الساحة الفنية مؤخراً، ويريد معرفة تطوراتها الجميع.

تطورات أزمة سميرة عبد العزيز مع محمد رمضان

وحرصت سميرة عبد العزيز على الاكتفاء بالرد على التعليق على هذا الأمر، وذلك على هامش تكريمها في المركز الثقافي الروسي بجملة واحدة فقط “لو رديت الرؤوس تتساوي

وهي أعلنت اعتزازها الكبير بالعمل مع الفنان محمد صبحي، وقدمت معه شخصية كوميدية ضمن الأحداث الخاصة بمسرحية “نجوم الضهر”، وعن السبب وراء حرصها على تقديم هذه الشخصية، وقالت “تحمست مع الأستاذ محمد صبحي لأنني حريصة على التنوع في تقديم الأدوار الخروج بعيدا عن عباءة الدراما”.

بدء أزمة محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

وبدأت الأزمة عندما صرحت سميرة عبد العزيز أنها رفضت الظهور مع محمد رمضان في أعماله، وذلك لأنها لا تريد تجسيد شخصية أم بلطجي بعدما قدمت دور أم للعظماء.