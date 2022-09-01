اتفرج _ انت الان تتابع خبر خناقة ميريام فارس وفارس كرم اشتعلت زيادة: رح خليك عبرة لكل ذكر والان مع التفاصيل

بداية الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

رياض - احمد صلاح - أثارت خناقة المطربين اللبنانيين ميريام فارس وفارس كرم حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تبادل كلاً منهم ردود الأفعال الغير لائقة، وترجع هذه الأزمة بين الثنائي بعدما ظهرت صورة ميريام بملصق حفلها الأخير في السعودية أكبر من كرم.

وترجع أسباب المشكلة إلى أن فارس كرم رفض بوستر الحفل الذي تم إلغاؤه، وهذا بسبب حجمه الصغير وتبدل ملامح وجهه، وزعم أن صورته خضعت إلى تعديلات باستعمال الفوتوشوب بالمقارنة بصورة ميريام فارس.

وظهر فارس كرم في أحد البرامج التليفزيونية بعد قرار تأجيل الحفل، وهو الذي كان من المقرر مشاركته الفنانة ميريام فارس من خلاله، ورد على أزمة بوستر الحفل بعد قرار التأجيل من المنظمين، وقال “مش رح رد على نفسيات محمضة، وأي نفسيتها محمضة القد ونص وزيادة”.

خناقة ميريام فارس وفارس كرم اشتعلت زيادة بينهم

وقبل أن يعلق الأخير كانت الفنانة أشادت بالفنان اللبناني، وقالت عنه “فارس خيرة الشباب وأنا بحبه كتير يمكن زعل من حجم الصورة بس بالنهاية لا أنا ولا فارس من قرر، في شركة هي اللي عملت الحفلة وفي إدارة الترفيه هني بقرروا كيف بتكون حجم الصورة مش نحنا”، ويرد عليها واصفة إياها بـ”نفسيات محمضة”.

وردت ميريام فارس على حديث الفنان فارس كرم من خلال إحداي البرامج التليفزيونية، وقالت “سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب، لم أتوقع ما قاله هذا الشخص لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم على، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

وعاد اليوم الثنائي الرد على تويتر بعد مشاهدتهم تصريحات بعضهم البعض على أحد البرامج، وقال فارس كرم قائلاً “بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغنى بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح صرتي تريدي تدبريلي حفلات؟ فعلا اللى استحوا ماتوا.. زمن الرقاصات، (…) آخر زمن”.

وأخيراً ردت ميريام على تغريده فارس قائلة “شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع رأس معها”.