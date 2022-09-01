اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة سب هنا الزاهد لمعجب طلب يتصور معها: مش هتصور انتوا حمير والان مع التفاصيل

حقيقة سب هنا الزاهد لمعجب طلب يتصور معها تكشفها

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة حقيقة سب هنا الزاهد لمعجب طلب يتصور معها، وهي الأزمة التي وقعت فيها مؤخراً، ولذلك فهي أضطرت أن ترد على الفيديو الذي انتشر بين رواد السوشيال ميديا، ورفضها التصوير مع واحد من المعجبين.

وكشفت هنا الزاهد أن المشهد تمثيلي ولا يمت للواقع بصلة، وهو من مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، ونشرت مقطع فيديو من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وأنه أحدهما من أحد مشاهدها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، والآخر تقول فيه بانفعال “قولت مش هينفع أنتوا.. “تقوم بسبه”، ورد بصورة “كتر خيرك يا فنانة”.

وقالت هنا “عشان أخلص من موضوع الفيديو المنتشر، الممثل اللي معايا في المشهد مصوره وبموبايله ومنزلة كأنه حقيقي، أنا مش فاهمة استفدت إيه إنك تطلع حد بطريقة مش حقيقية وتفهم الناس كده، ده مشهد من مسلسل حلوة الدنيا سكر.. وياريت نركز مش أي حد ينزل حاجة تتصدق”.