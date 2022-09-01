اتفرج _ انت الان تتابع خبر بالفيديو.. خناقة بين مذيعات على الهواء بسبب ياسمين صبري وأبو هشيمة: هي بنت خالتك والان مع التفاصيل

خناقة بين مذيعات على الهواء بسبب ياسمين صبري وأبو هشيمة

رياض - احمد صلاح - نشبت خناقة بين مذيعات برنامج “نادي النساء السري”، وهذا بسبب حديثهم عن عودة الفنانة ياسمين صبري لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعد فترة طلاق طويلة، وتعد من أكثر الأشياء التي لفتت جميع الأنظار.

وظهر انفعال إحدى المذيعات وقالت “أنتم شاغلين بالكم بـ ياسمين صبري، ليه و أحمد أبو هشيمة، وما تسيبوا الناس في حالها”، وردت الثانية قائلة “دي أخبار النجوم ولازم نتابعهم”، ثم ردت عليهم الثالثة قائلة “أنا بصراحة فرحانة بعودتهم، الاثنين شكل بعض، وبحبهم”، والرابعة قالت “هي بنت خالتك عشان فرحانة لها عشان رجعت”، وأخيراً ردت المذيعة الخامسة قائلة “لما الستات تشغل دماغاها في حاجة لازم تعرفها”.

قصة حب أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري

وقالت الإعلامية دينا سليم “أنها معجبة بقصة حب الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وسعيدة بالعودة بعد فترة انفصال”، وأن ياسمين وأبو هشيمة متشابهين في الكثير من الأشياء ومعجبة بقصص حب التايجر لـ أحمد أبو هشيمة قائلة “طول عمره بيتجوز التايجر”.