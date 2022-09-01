اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج .. هيفاء وهبي بمايوه على البحر.. خطفت القلوب بأحدث إطلالتها والان مع التفاصيل

صور هيفاء وهبي بمايوه على البحر تخطف الأنظار

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة كل أصدقائها بصورها الجديد في أحدث جلسة تصوير لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وخطفت قلوب الجميع بها.

وظهرت هيفاء وهبي في صورها على البحر بمايوه جرئ خطف أنظار الجميع، وارتدت بعض الأكسسوارات التي تناسب البحر ونضارة شمسية سوداء كبيرة، وتعد من أحدث الإطلالات الخاصة بها التي حصلت على الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل المتابعين.

نجاح أغنية هيفاء وهبي الجديدة “تيجي”

وحققت الفنانة هيفاء وهبي نجاح كبير بأغنيتها الجديدة “تيجي” التي قدمتها بالتزامن مع موسم عيد الأضحى على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي حققت 3 مليون مشاهدة في يوم واحد منذ طرحها، وتعاونت مع الشاعر أحمد عبد النبي والملحن غريب والمخرج سليم ترك.