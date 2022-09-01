اتفرج _ انت الان تتابع خبر حقيقة سب هنا الزاهد لمعجب! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، فيديو على نطاق واسع يظهر الفنانة المصرية هنا الزاهد، وهي ترفض التصوير مع أحد المعجبين في الشارع، كما وقامت بالاساءة اليه ونهره.

من جهتها، بينت هنا الزاهد ان مقطع الفيديو الذي تم تداوله هو جزء من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وليس حقيقياً.

هنا الزاهد ترد على أنباء حملها

ردت الفنانة المصرية هنا الزاهد زوجة الفنان أحمد فهمي، على شائعات حملها التي انتشرت خلال الايام الماضية بالنفي، مشيرة الى ان السبب يعود الى فيديو ظهرت فيه بوزن زائد من أحد حفلات القران.

وعلقت بالقول: "الجمهور ليه حق يصدق إني حامل، بس أنا مش حامل".

وأضافت"كنت نشرت صورة من مشهد خلال عرض مسلسل (حلوة الدنيا سكر) وكنت خلال هذا المشهد حامل، كنت حاطة مخدة خلال المشهد وظهره جدا، وكل الجمهور دخل قال هنا الزاهد حامل، وأحمد زوجي دخل هو كمان هزر من خلال البوست وكتب ربنا يقومك بالسلامة، ودخلت عدلت البوست وقلت دي حكاية حلوة الدنيا سكر مع أحمد حاتم وخلاص".

وختمت حديثها": بعد كدا كنت في فرح خلال الأيام الماضية، وأنا تخنت 2 أو 3 كيلو وبطني عملت بالون كدا، وكنت فكرة إني لسه رفيعة ولكن الفستان كان ظاهر أني حامل، والجمهور ليه حق يصدق اني حامل، بس أنا مش حامل".

