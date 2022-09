اتفرج _ انت الان تتابع خبر بصورة صادمة .. كاظم الساهر يجلس على الارض في المطار "تفاصيل" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بصورة صادمة للجمهور، ظهر الفنان العراقي، كاظم الساهر، جالساً على الارض من صالة إحدى المطارات، وبجانبه حقيبة سفر خاصة به، اذ كتب عليها: "ألتقيكم في كاليفورنيا See you in California"، وذلك في اطار استعداده للسفر







وعليه، فقد تصدرت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت ترنداً.

يذكر ان القيصر قد نشر مواعيد حفلاته الأربع التي سيقميها في أمريكا، اذ أحيا منها اثنتين، فيما تبقى حفلة في 2 سبتمبر المقبل، واخرى في 4 من الشهر ذاته.