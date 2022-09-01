اتفرج _ انت الان تتابع خبر الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور تصاب بسرطان الثدي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفاشينيستا اللبنانية غنى غندور عن اصابتها بسرطان الثدي عبر صور نشرتها على حسابها الشخصي على انستغرام، ما شكل صدمة قوية لدى جمهورها ومحبيها.

جاء ذلك بعد أن خضعت لعملية جراحية بالعاصمة بيروت.

وفي التفاصيل، فقد كُشف الورم السرطاني لديها بوقت مبكر وتحديدا بـ 10 آب الحالي، كما ستقوم بالبدء برحلة العلاج الكيماوي بعد العملية الجراحية.

وأكدت الفاشينيستا اللبنانية بان الفترة القادمة ستكون صعبة عليها وعلى عائلتها.

وقالت عبر انستغرام:”دايما تعودتوا على صوري انو تنشر الفرح والايجابية واليوم مارح يتغير شي رح ضل غنى القوية والمتفائلة بالحياة بالرغم من انه بتاريخ 10 آب عرفت انه معي سرطان الثدي وانه الفترة الجاية ماراح تكون سهلة عليي وعلى عيلتي بس ما تركت هل شي يمنعني اتغير وضليت غنى يلي تعرفتوا عليها يلي دائما بتفكر انو بكرا احلى“.

ووجهت دعوة الى كل السيدات بالحرص على إجراء الفحوصات الدورية اللازمة.

وختمت بالقول: ”الحمد الله كنت محظوظة والله تلطف فيني واكتشفوا بوقت مناسب واليوم وانا طالعة من العملية وقبل ما بلش برحلة العلاج الطويلة حبيت خبركم لشدد على أهمية التوعية لكل امراة عن الفحص والكشف المبكر و شكرا لكل يلي محبين يلي ما تركوني بحبكم“.

