اتفرج _ انت الان تتابع خبر اعتقال 6 سعوديين لفعلهم الفاضح مع ميريام فارس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل منذ أيام مقطع فيديو وصف بالفاضح، خلال حفلة الفنانة البنانية ميريام فارس في مدينة الرياض، ضمن فعاليات موسم جيمرز، حيث ظهر بالفيديو مجموعة من الشبان لحظة اشتباكهم بالأيدي وتقاذفهم الكراسي على بعضهم البعض، ما أجبر الفنانة على التوقف عن الغناء لحين انتهاء المشاجرة.

وعبر النشطاء عن استيائهم من هذه التصرفات المشينة في مكان عام وخلال حفل يذهب الناس اليه للاستمتاع وتغيير الاجواء، وتساءل البعض عن هوية الشبان والعقوبة التي تنتظرهم في حال تم القبض عليهم.

وبدوره، أعلن الأمن العام السعودي، عن القاء القبض على 6 مواطنين تورطوا بالشجار في مكان عام، داخل حفل الفنانة ميريام فارس، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر، كانت قد تعرضت ميريام لانتقادات حادة بسبب الملابس التي وصفت بالمثيرة، والتي ظهرت فيها بحفل الرياض، اذ ارتدت جمبسوت ضيق بألوان صاخبة، ببطانة تشبه لون الجسم، وكأن جلدها مكشوف بحسب رأي المنتقدين.



الجدير بالذكر، أثار الخلاف الحاد بين ميريام فارس والفنان فارس كرم جدلا واسعا بين الجمهور، بعد ان تراشق الثنائي اتهامات وكلمات مسيئة بعد الغاء الحفل المقرر ان يجمعهما في مدينة جدة السعودية، وجاء الخلاف بسبب صورة ميريام التي ظهرت أكبر من صورة كرم على البوستر الدعائي.

وهذا ما دفع فارس كرم لاتهام ميريام خلال لقاء سريع مع احدى المحطات، بأن "منافسها محمضة"، لترد عليه النجمة قائلة انها كانت تعتقد بانه انسان محترم، لكنها تفاجأت بمهاجمته لها دون ان سبب، رغم انها هي من اختارته ليشاركها الحفل.