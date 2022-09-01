محمد منير و اصالح واحمد سعد يتنافسون على الأكثر استماعا على أنغامي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 10:25 صباحاً - نشرت أنغامي عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر أغسطس فى كلا من مصر ، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب ، وتونس.

وقد تصدرت أغنية الكينج محمد منير الاستماعات فى مصر حيث إحتلت أغنية ( للّي ) المركز الأول.

وأتت أغنية ( غلبان ) لـ أصالة نصرى فى المركز الثاني.

فيما جاءت أغنية ( اليوم الحلو ده ) لـ أحمد سعد فى المركز الثالث.

فى السعودية جاءت أغنية ( Under The Influence ) المركز الأول للاستماعات.

وجاءت أغنية ( اليوم الحلو ده ) لأحمد سعد فى المركز الثانى . فيما احتلت أغنية ( غلبان ) لأصالة نصرى المركز الثالث.

بالانتقال إلى لبنان ، تصدرت نانسي عجرم و Marshmello قوائم الاستماع بأغنية ( صح صح ) فى المركز الأول ، وجاءت اغنية وائل كفوري ( ست الكل ) فى المركز الثاني .. فيما احتلت اغنيه ( قلبي الو ) لفرح شريم المركز الثالث.

إلى العراق حيث تصدرت رحمة رياض بأغنية من ( اصعد للكمر ) المركز الأول فالاستماعات ، فيما احتلت أغنية ( باريس ) للهضبة عمرو دياب المركز الثاني .. وجاءت اغنية ( مرات ) لرابح صقر المركز الثالث.

أما فى المغرب فقد تصدرت قوائم الاستماع أغنية منال ( مخلاو ماكالو ) المركز الأول للاستماعات.

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية علاء ( IDK ) ، وفى المركز الثاني جاءت أغنية ( Maktoub ) للمطرب علاء أيضا.

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية ( Mazalni ) للمطرب جليل باليرمو المركز الاول فى الاستماعات.